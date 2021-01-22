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Пандемия COVID-19
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Запрет на передвижение в ночное время в Грузии из-за коронавируса продлится до 1 марта

Запрет действует ежедневно с 21:00 до 05:00

ТБИЛИСИ, 22 января. /ТАСС/. Межведомственный координационный совет при премьер-министре Грузии по борьбе с коронавирусом принял решение сохранить действие запрета на передвижение людей, который действует ежедневно с 21:00 до 05:00 (с 20:00 до 04:00 мск), до 1 марта. Об этом в пятницу сообщила первый вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили на брифинге после заседания совета.

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"Запрет на ночное передвижение людей, который действует ежедневно с 21:00 до 05:00, останется в силе до 1 марта", - сказала она. 

Цкитишвили также сообщила, что координационный совет принял решение начать снимать ограничения - в городах Тбилиси, Кутаиси (край Имерети) и Рустави (край Квемо Картли) с 1 февраля разрешено открыть все торговые центры и магазины. 

"В Тбилиси, Кутаиси и Рустави с 1 февраля возобновят работу все магазины и торговые центры", - сказала Цкитишвили, добавив, что в этих городах запрет на работу общественного транспорта сохранится до 1 марта.

С начала эпидемии коронавируса число выявленных случаев заражения в Грузии составило 251 071. 

Теги
ГрузияПандемия COVID-19
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