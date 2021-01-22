Генеральным директором Российской национальной библиотеки назначен Владимир Гронский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Руководитель Суворовского музея в Санкт-Петербурге Владимир Гронский возглавил Российскую национальную библиотеку. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правительства РФ в пятницу.

"Назначить Гронского Владимира Геннадьевича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения "Российская национальная библиотека" сроком на пять лет", - говорится в распоряжении правительства РФ от 21 января, опубликованном на официальном портале.

Александр Вершинин, возглавлявший библиотеку с августа 2018 года, освобожден от должности.

"Я очень рад, что заслужил такое доверие правительства, и что буду управлять сакральным местом, где сосредоточены знания человечества, нашим национальным достоянием. И, конечно, это для меня большая честь и обязанность соответствовать этому", - прокомментировал ТАСС свое назначение Гронский. По его словам, РНБ является площадкой, где происходит множество событий, реализуется большое число проектов, и он намерен "с огромным энтузиазмом включиться" в реализацию ранее намеченных перспективных планов развития библиотеки и со временем предложить новые идеи.

Российская национальная библиотека - первая государственная общедоступная библиотека России - основана 27 мая 1795 года в Санкт-Петербурге. РНБ - федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ), находится в ведении Министерства культуры РФ. По объему фондов является одной из крупнейших библиотек мира (входит в первую десятку, занимает шестое место) и вторым в РФ книгохранилищем после Российской государственной библиотеки (РГБ, Москва).

Владимир Гронский родился 31 декабря 1952 года в Кронштадте. Окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова. С мая 2013 года был директором Государственного мемориального музея А. В. Суворова в Санкт-Петербурге. Возглавляет комиссию по культуре, сохранению историко-культурного наследия и туризму в составе Общественной палаты Санкт-Петербурга.