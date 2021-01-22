Песков: руководство вузов вправе реагировать на участие студентов в незаконных акциях

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Участие студентов в незаконных действиях может стать основанием для реакции со стороны руководства соответствующих высших учебных заведений. Это подчеркнул в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию, что учащимся ряда вузов угрожают отчислением в случае участия в несанкционированных акциях 23 января.

"Участие студентов в тех или иных акциях - это, безусловно, личное дело студентов. Но участие студентов в незаконных действиях, безусловно, может иметь самую разную оценку со стороны руководства этих учебных заведений", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что у каждого вуза "на этот счет может быть своя политика". "Помимо этого, конечно, могут быть какие-то общие установки [со стороны] Министерства образования [и науки РФ]", - добавил Песков.

Ранее столичная полиция в связи с распространением в СМИ и соцсетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января официально предупредила, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили ТАСС, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности.