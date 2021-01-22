Песков назвал материал о "дворце" Путина враньем и "качественной клюквой"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь опроверг данные "расследования" Алексея Навального о якобы принадлежащем главе государства Владимиру Путину дворце в Геленджике. Представитель Кремля назвал эти материалы "качественной клюквой".

В беседе с журналистам в пятницу Песков напомнил, что уже несколько дней назад опровергал опубликованную информацию о "дворце" Путина. "Мы сказали, что это не соответствует действительности и что инсинуации относительного того, что президент Путин имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, не соответствуют действительности. Это просто вранье", - указал пресс-секретарь. Он заявил, что "Путин не имеет к этому никакого отношения".

По мнению представителя Кремля, "вся эта компиляция и компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале, это такая хорошая, качественная клюква, которая вызывает большое количество просмотров".

Песков отметил, что Путин не пользуется этим объектом в Геленджике и добавил, что у него нет информации о том, что глава государства когда-либо посещал этот объект. "Мне неизвестно, чтобы президент там когда-то был, я такой информацией не располагаю", - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь не стал говорить на тему, кому принадлежит дворец в Геленджике. "Это абсолютно не моя забота, кому он принадлежит. У нас много коммерческих объектов, у нас есть много крупных, менее крупных, совсем крупных бизнесменов, которые могут строить любые объекты при условии, что они действуют в рамках российских законов", - объяснил Песков. По его словам, "ассоциировать эти объекты напрямую с президентом и утверждать, что это объект президента, это вранье".

Представитель Кремля также не стал говорить о возможном участии Управления делами президента РФ в начале строительства объекта в Геленджике. "Дело в том, что Управделами президента - это очень большая организация, которая имеет очень-очень большой объем разных объектов, оперирует объектами государственной собственности, занимается различными стройками, крупными реставрационными работами и так далее, и тому подобное. Это не означает, что президент имеет какое-то отношение к этим объектам", - подчеркнул Песков.