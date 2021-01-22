Песков не стал давать оценку флешмобу с портретами президента в школах

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку флешмобу в соцсетях, в котором ученики школ демонстративно снимают со стен портреты главы государства.

Говоря о том, как в Кремле оценивают подобные действия, Песков заметил: "Действительно, бывают разные флешмобы - приятные и неприятные, но, знаете, они как приходят, так и уходят". "Поэтому здесь нечего говорить, - добавил он. - Это, наверное, не вопрос все-таки для наших комментариев".

Отвечая на вопрос, приятным или неприятным является данный флешмоб, представитель Кремля сказал: "Я не буду давать никаких оценок".

В ответ на просьбу также дать оценку тому, что на стенах в школах висят портреты президента, Песков напомнил, что это "никак не регламентируется". "Этот вопрос нужно, наверное, адресовать каждой отдельно взятой школе", - отметил он.

В то же время, как считает представитель Кремля, "школьники, конечно, должны знать руководителей государства в лицо". "Это тоже вполне естественно", - считает он.