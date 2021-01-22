Пресс-секретарю Навального грозит арест за призыв к несанкционированному митингу

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш грозит арест на срок до 10 суток за призыв выйти на несанкционированную акцию 23 января. Это следует из материалов административного дела, поступивших в Савеловский суд Москвы, с которыми ознакомился ТАСС.

"В отношении Ярмыш составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2 (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия)", - сказано в документах. По данному пункту этой статьи Ярмыш грозит до 10 суток административного ареста либо штраф до 200 тыс. рублей.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили ТАСС, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности. Также внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. В Генпрокуратуре отметили, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.