Молдавия получила пакет документов для регистрации российской вакцины "Спутник V"

"Российский фонд прямых инвестиций передал 20 января молдавской стороне весь пакет документов для ускоренной регистрации вакцины "Спутник V". В случае получения регистрации российская сторона готова поставить до 100 тыс. доз вакцины до конца января. Остальной необходимый для страны объем поступит в течение четырех-шести месяцев", - сказал Додон в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

В Молдавии на прошлой неделе утверждена национальная программа вакцинации от коронавируса. К началу февраля в Кишиневе ожидают первую партию вакцины - около 200 тыс. доз препарата, передать которые пообещал в декабре президент Румынии Клаус Йоханнис. Пока неизвестно, какая это будет вакцина - Pfizer или Moderna. На первом этапе вакцину получат медработники, затем наступит очередь пожилых граждан, госслужащих, на третьем этапе - остального населения.

В ноябре 2020 года занимавший на тот момент пост премьер-министра республики Ион Кику обратился за содействием в получении вакцины от коронавируса к России и странам ЕС. В свою очередь президент Молдавии Майя Санду заявляла, что она не против, если в республику поступит и российская вакцина. "У людей будет выбор", - пояснила она, выступая по телевидению.

В Молдавии число заразившихся коронавирусом накануне превысило 154 788 (4,4% населения страны), из которых около 144 тыс. граждан уже выздоровели, скончались 3 315. Власти решили продлить до 15 февраля режим чрезвычайного положения, введенный из-за пандемии. Часть госслужащих переведена на удаленный режим работы, жителям страны запретили проводить время в парках, а пожилым людям разрешили выходить из дома только для покупки лекарств и продуктов. Сохраняются ограничения на въезд для иностранцев и на проведение массовых мероприятий. В общественных местах необходимо носить защитные маски.