В Приамурье сокращают коечный фонд для пациентов с коронавирусом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 января. /ТАСС/. Власти Амурской области приняли решение о сокращении коечного фонда, предназначенного для пациентов с коронавирусной инфекции. На сегодня свободный коечный фонд составляет 38%, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Мы выводим один инфекционный госпиталь из оборота с постепенным сокращением имеющегося коечного фонда. Оставляем 25% свободного резервного коечного фонда. <...> Планомерно готовим к вводу в эксплуатацию городской роддом, переводим пациентов в городскую клиническую больницу. Все делаем под контролем Роспотребнадзора", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения области Светлану Леонтьеву.

По данным правительства региона, в Приамурье работает 11 инфекционных госпиталей на 1,3 тыс. коек и 25 провизорных госпиталей на 620 коек.

В Амурской области выявлено 18 585 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 127 человек. По данным Минздрава региона, в тяжелом состоянии находятся 6,3% всех пациентов, которые получают лечение в стационарных условиях. На аппаратах ИВЛ находятся 26 пациентов.