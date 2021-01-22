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В Приамурье сокращают коечный фонд для пациентов с коронавирусом

В регионе выявлено 18 585 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 января. /ТАСС/. Власти Амурской области приняли решение о сокращении коечного фонда, предназначенного для пациентов с коронавирусной инфекции. На сегодня свободный коечный фонд составляет 38%, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Мы выводим один инфекционный госпиталь из оборота с постепенным сокращением имеющегося коечного фонда. Оставляем 25% свободного резервного коечного фонда. <...> Планомерно готовим к вводу в эксплуатацию городской роддом, переводим пациентов в городскую клиническую больницу. Все делаем под контролем Роспотребнадзора", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения области Светлану Леонтьеву.

По данным правительства региона, в Приамурье работает 11 инфекционных госпиталей на 1,3 тыс. коек и 25 провизорных госпиталей на 620 коек.

В Амурской области выявлено 18 585 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 127 человек. По данным Минздрава региона, в тяжелом состоянии находятся 6,3% всех пациентов, которые получают лечение в стационарных условиях. На аппаратах ИВЛ находятся 26 пациентов.

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РоссияАмурская область
Пандемия COVID-19
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