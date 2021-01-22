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Пандемия COVID-19
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Венгрия получит "Спутник V" на 1 млн человек

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Венгрия получит два миллиона доз российского препарата "Спутник V" для вакцинации одного миллиона граждан. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы действительно уже получили экземпляр соглашения, подписанного российской стороной. В соответствии с этим соглашением мы получим доступ к партии вакцины, необходимой, чтобы привить один миллион граждан. То есть речь идет о потенциально двух миллионах доз с учетом того, что это двухкомпонентная вакцина", - сказал венгерский министр.

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РоссияВенгрияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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