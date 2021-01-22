Вход в Исторический музей 25 января будет бесплатным для студентов и Татьян

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Исторический музей сделает бесплатным вход для студентов и Татьян 25 января в честь Дня студента (Татьяниного дня). От этом сообщила ТАСС в пятницу начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга музея Мария Лемигова.

"Исторический музей подготовил подарок всем студентам - 25 января они смогут бесплатно посетить Исторический музей и Музей Отечественной войны 1812 года. Кроме того, в этот день все Татьяны также смогут стать обладательницами бесплатного билета в музей", - рассказала она.

Исторический музей, как и другие музеи в Москве, с пятницы возобновил прием посетителей после двухмесячного перерыва из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Ранее Лемигова рассказала, что, помимо основных экспозиций, продолжат работу и временные выставки "Фаберже и придворные ювелиры" (до 14 февраля) и "Александр III Миротворец" (до 28 февраля).