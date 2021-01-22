{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Госдуме проанализируют, кто стоит за призывами к участию в несогласованных акциях

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ начала работу по выявлению тех, кто стоит за призывами к участию россиян в несогласованных акциях протеста 23 января, распространяемыми в соцсетях. Об этом в пятницу сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

"Комиссией по противодействию иновмешательству уже начата работа по анализу того, кто может стоять за такими призывами. Кроме того, я не исключаю, что мы пригласим руководство российских представительств этих компаний, чтобы обсудить, как не допустить распространения таких призывов впредь", - цитирует Пискарева пресс-служба комитета.

Пандемия COVID-19
Запрет на передвижение в ночное время в Грузии из-за коронавируса продлится до 1 марта
Запрет действует ежедневно с 21:00 до 05:00
Читать полностью