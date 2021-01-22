Эксперт не исключает небольшой рост заболеваемости коронавирусом в России в конце зимы

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Небольшой рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может произойти в России в конце зимы - начале весны, поскольку коронавирус становится похож на сезонную инфекцию. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Так как коронавирус, судя по всему, приобретает черты сезонной инфекции, то не исключен небольшой рост заболеваемости в конце зимы - начале весны, как обычно происходит со всеми сезонными ОРВИ", - сказала она.

Пшеничная пояснила, что на это влияют как погодные факторы, например, перепады температур, так и социальная активность населения. По ее словам, минимизировать возможный подъем заболеваемости помогут соблюдение мер профилактики и вакцинация от коронавирусной инфекции.

Тенденция к снижению заболеваемости

Тенденция к стабилизации и постепенному снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается сейчас в России, сообщила Пшеничная.

"Мы видим тенденцию к стабилизации эпидпроцесса и постепенному снижению заболеваемости", - сказала она.

Пшеничная отметила, что при этом важно продолжать соблюдать все меры профилактики коронавируса, стараться по возможности избегать посещения многолюдных мест, соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 97,5 млн человек, более 2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 677 352 случая заражения, выздоровели 3 081 536 человек, умерли 68 412. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.