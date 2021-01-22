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Роскомнадзор сообщил, что соцсети удаляют призывы к детям участвовать в протестах

TikTok удалил 38% незаконной информации, "ВКонтакте" - 50%, Instagram - 17% и YouTube - 50%

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Социальные сети приступили к удалению противоправной информации с адресованными детям призывами участвовать в протестах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

"К утру пятницы, 22 января, социальная сеть TikTok удалила 38% информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия, от общего объема выявленной", - сказали в пресс-службе.

В сети "ВКонтакте" прекращено распространение 50% незаконной информации, в Instagram - 17%, YouTube прекратил распространение 50% выявленных призывов.

Согласно нормам закона, за подобные нарушения предусмотрены штрафы для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

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