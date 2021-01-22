В Петербурге пройдет автопробег в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Автопробег, концерты, флешмобы, а также традиционный праздничный салют пройдут в Санкт-Петербурге в честь 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которое отмечается 27 января. Все акции пройдут в смешанном онлайн- и офлайн-форматах, сообщил в пятницу в региональном пресс-центре ТАСС председатель комитета по социальной политике города Александр Ржаненков.

"Основные действия у нас будут происходить 27 января. Запланировано очень много творческих мероприятий. Первое и самое важное - это представление возможности нашим жителям поклониться тем памятным местам, которых у нас в городе очень много, - кладбищ и мемориалов, например на Пискаревке. Там в ограниченном варианте с соблюдением всех норм безопасности произойдет возложение 29-ю делегациями цветов и венков. Наша главная задача - уделить внимание каждому жителю блокадного Ленинграда, это нужно им, особенно в эти дни. И это нужно нам для того, чтобы помнить и передавать молодому поколению всю эту историю", - сказал Ржаненков.

Он добавил, что в торжественный день традиционно состоится праздничный салют со стен Петропавловской крепости. Кроме того, по словам заместителя председателя комитета по культуре Федора Болтина, вечером 27 января пройдет трансляция тематического концерта в БКЗ "Октябрьский". Вести его будут заслуженная артистка РФ Зара и народный артист РФ Александр Маршал. Кроме того, концерты в этот день покажут районные учреждения культуры города.

Как отметил на пресс-конференции председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный, большая программа мероприятий пройдет в онлайн-формате. Например, в рамках марафона "Блокадные строки" каждый желающий может прочитать стихотворение о блокаде на видеокамеру и опубликовать видеозапись в социальных сетях. Кроме того, в социальных сетях будут проходить "уроки мужества" с ветеранами.

В государственной капелле пройдут акция с элементами исторической реконструкции "900 дней и ночей", выставки поисковых отрядов и световое шоу. "Самое яркое событие - "Маяки памяти", в котором будут участвовать автомобилисты. Они поедут по "Дороге жизни" и на каждом километре будут оставлять зажженную свечу. Потом они вместе соберутся у Ладожского озера и, соответственно, дальним светом фар будут освещать тот путь, по которому снабжался город в блокадное время", - отметил Заставный.

О блокаде

Ленинград - единственный крупный город в мире, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе как "День Ленинградской Победы".