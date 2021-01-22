Суд арестовал пресс-секретаря Навального на 9 суток за призывы к несогласованному митингу

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш арестована на девять суток за призывы выйти на несанкционированную акцию 23 января, сообщили ТАСС в Савеловском суде Москвы.

"Суд признал Ярмыш виновной в административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) и арестовал ее на 9 суток", - сообщили в суде. По данной статье ей грозило до 10 суток административного ареста либо штраф до 200 тыс. рублей.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили ТАСС, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности. Также внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. В Генпрокуратуре отметили, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.