СК проверяет обстоятельства нападения на журналиста в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 января. /ТАСС/. Следователи во Владикавказе начали доследственную проверку по распространенной в СМИ информации об избиении журналиста Руслана Тотрова. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Северной Осетии.

"По указанию руководителя следственного управления по данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия - Алания незамедлительно организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По материалам следствия, 21 января в средствах массовой информации были распространены сведения о том, во Владикавказе было совершено нападение на журналиста Тотрова. Он получил челюстно-лицевую травму. Нападение, как писали СМИ, якобы связано с критическими высказываниями Тотрова в адрес руководства Южной Осетии.

В Союзе журналистов России заявили, что возмущены нападением и требуют тщательного расследования и соответствующей правовой оценки инцидента с Тотровым. Также отмечается, что союз при необходимости окажет Тотрову юридическую помощь.

Пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева сообщила журналистам, что глава государства Анатолий Бибилов "не нуждается в защите от критики со стороны неизвестных лиц и тем более проявленной в виде рукоприкладства", а в администрации президента инцидент расценивают как провокацию и надеются на скорейшее выяснение всех обстоятельств нападения на журналиста.