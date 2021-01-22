"Желудочный грипп". Что нужно знать о норовирусе и как его избежать?

В январе вспышку кишечной инфекции обнаружили в школе-интернате для слабовидящих детей в Хабаровске (заболели 16 человек). Причиной стал норовирус. Схожий инцидент зарегистрировали в школе в Тольятти (24 заболевших). Ранее массовые отравления, при которых у некоторых школьников и работников столовой находили норовирус, происходили в Волгоградской области, Перми и Кронштадте, где количество обратившихся за медпомощью дошло до 140.
Рассказываем о норовирусе и методах его профилактики.
Норовирус и его симптомы
Норовирус (его еще называют "желудочным гриппом") — это распространенная инфекция, основная причина гастроэнтерита, то есть воспалительных заболеваний желудка и кишечника.
К его симптомам относятся рвота (чаще всего многократная), диарея, тошнота, повышенная температура, слабость, головная и мышечная боль.
Обычно симптомы появляются через 12–48 часов после заражения и проходят через два-три дня.
Пути передачи
Этот вирус очень заразен и может долгое время сохранять инфекционные свойства на различных поверхностях. Менее 10 вирусных частиц, попавших в желудочно-кишечный тракт здорового взрослого человека, достаточно для того, чтобы вызвать заболевание.
Три главных пути передачи норовируса — пищевой, водный и контактно-бытовой. Вирус может попадать в организм с немытыми фруктами, овощами и другими продуктами, не проходящими термическую обработку, с некипячеными жидкостями, через немытые руки и посуду.
Из-за этих особенностей норовирус быстро распространяется среди людей, работающих и питающихся в больших коллективах, особенно в закрытых помещениях.
Профилактика
В качестве мер предосторожности стоит чаще мыть руки (и напоминать об этом детям, питающимся в школьной столовой), не покупать с рук многокомпонентную еду (вроде шаурмы), использовать в быту отдельные доски для сырого и готового, пить только бутилированную или кипяченую воду, тщательно промывать и обрабатывать сырые овощи и фрукты кипятком.
Что делать при появлении симптомов
Необходимо обратиться к врачу.
В Роспотребнадзоре напоминают, что во время болезни важно много пить, чтобы не допустить обезвоживания. Лучше всего для этого подходят зеленый чай, настой ромашки и минеральная вода без газа. В первые 6–8 часов болезни нужно употреблять 80–50 мл жидкости на 1 кг массы тела. Ребенка лучше поить с ложки каждые 15 минут.
Во время ухода за больным стоит носить перчатки, кипятить посуду, которой он пользовался, стирать вещи при температуре не менее 60 градусов и проводить уборку хлорсодержащими моющими средствами.