"Желудочный грипп". Что нужно знать о норовирусе и как его избежать?

В январе вспышку кишечной инфекции обнаружили в школе-интернате для слабовидящих детей в Хабаровске (заболели 16 человек). Причиной стал норовирус. Схожий инцидент зарегистрировали в школе в Тольятти (24 заболевших). Ранее массовые отравления, при которых у некоторых школьников и работников столовой находили норовирус, происходили в Волгоградской области, Перми и Кронштадте, где количество обратившихся за медпомощью дошло до 140.

Рассказываем о норовирусе и методах его профилактики.