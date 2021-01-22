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Пандемия COVID-19

Авиакомпания Armenia планирует возобновить до конца января регулярные полеты в Россию

Граждане Армении смогу въехать на территорию РФ при наличии отрицательного теста на коронавирус

ЕРЕВАН, 22 января. /ТАСС/. Авиакомпания Armenia планирует до конца января возобновить выполнение регулярных рейсов в Россию. Об этом в пятницу сообщил заместитель гендиректора перевозчика Геворг Хачатрян.

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"В ближайшее время, скорее всего, до конца месяца, мы возобновим регулярные авиарейсы в Россию и граждане Армении, при наличии отрицательного теста на COVID-19, смогут беспрепятственно въехать в РФ", - написал он в Facebook.

Пассажиры, прибывающие в Армению авиарейсами, должны сдать обязательный тест на коронавирус. Ранее в четверг вице-премьер Армении Мгер Григорян сообщил, что с российской стороной прорабатывается решение об установлении принципа двусторонней свободной границы для всех тех граждан Армении, которые имеют отрицательный результат теста на коронавирус или уже перенесли болезнь.

Регулярные рейсы между Арменией и РФ были отменены 27 марта 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции. После введения таких ограничений, между двумя странами периодически летают чартерные рейсы.

Теги
АрменияРоссияПандемия COVID-19
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