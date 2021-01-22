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Источник: "Эхо Москвы" могут лишить лицензии за публикацию призывов к насилию

Компетентные органы изучают вопрос о возможных мерах в отношении радиостанции, сообщил собеседник ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Компетентные органы изучают вопрос о возможных мерах в отношении радиостанции "Эхо Москвы", ряд публикаций которой могут быть расценены как призывы к незаконным действиям. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник во властных структурах.

"В настоящее время рассматривается вопрос о применении мер вплоть до лишения лицензии в отношении радиостанции "Эхо Москвы" за пропаганду насильственных действий", - сказал он.

Ранее Роскомнадзор предупредил, что привлечет к ответственности некоторые интернет-ресурсы в связи с распространением запрещенной законом информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных мероприятиях.

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