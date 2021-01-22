ИФА-тест в поликлиниках Москвы не показывает уровень антител после вакцинации от COVID-19

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Тест-системы ИФА-центров в Москве не показывают, сформировался ли иммунитет после вакцинации от коронавируса вакциной "Спутник V". Об этом ТАСС сообщил в пятницу главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике департамента здравоохранения Москвы Александр Цибин.

Он пояснил, что при столкновении с вирусом в организм человека попадают его частицы, инородные белки, один из них - N-белок. В ответ организм начинает вырабатывать антитела к нему, так формируется естественный иммунитет к вирусу. Вакцина "Спутник V" разработана на основе S-белка - это маленькая неживая частица ДНК вируса, не опасная для человека. Но организм распознает ее как коронавирус и начинает вырабатывать соответствующую защиту - так формируется иммунитет после прививки.

"Антитела в этом случае вырабатываются определенного типа: именно к S-белку. Тест-системы, которые мы используем в городских ИФА-центрах, распознают антитела к N-белку, то есть показывают, сталкивался ли человек непосредственно с вирусом. Именно поэтому тест, сделанный в городском ИФА-центре, не сможет показать, сформировался ли иммунитет после вакцинации от коронавируса", - сказал Цибин.

По его словам, оценить уровень иммунного ответа после вакцинации можно только на тест-системах, определяющих антитела к S-белку коронавируса. Такое исследование в настоящий момент можно провести в нескольких частных организациях. Известно, что человек может переболеть бессимптомно, поэтому не все знают свой иммунный статус. Определить его можно с помощью ИФА-тестирования. Анализ покажет, переболел ли человек коронавирусом, болеет ли сейчас или вообще не сталкивался с вирусом.

Как уточнил специалист, тем, кто явно переболел коронавирусом, тестирование на ИФА в городской поликлинике покажет, какой уровень антител выработался после болезни. Это поможет принять решение о вакцинации, если антител мало. Или о том, чтобы стать донором, если антител много, и помочь спасти жизни людей, переносящих ковид в тяжелой форме.

Доноры плазмы

Жители Москвы могут пройти тестирование на антитела в 30 поликлиниках по предварительной записи. Чтобы стать донором, необходимо обратиться на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-16. К донации приглашаются выздоровевшие после COVID-19 люди от 18 до 55 лет весом более 50 кг. После появления первых симптомов коронавирусной инфекции должно пройти не менее пяти недель (35 суток). Противопоказаниями являются наличие хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса, вирусных гепатитов.

За сдачу плазмы с антителами COVID-19 мэром Москвы установлено вознаграждение - 5 тыс. рублей. Также доноры получают компенсацию на питание в размере 1 212 рублей. При безвомездной сдаче плазмы донация может быть засчитана в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".