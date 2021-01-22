В Архангельской области открыли 25 пунктов вакцинации от коронавируса

АРХАНГЕЛЬСК, 22 января. /ТАСС/. Двадцать пять пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции открыто в Архангельской области, сообщила в пятницу журналистам заместитель министра здравоохранения области Татьяна Русинова.

"На сегодняшний день открыто 25 пунктов вакцинации, практически во всех муниципальных образованиях области. В Архангельске действует четыре пункта", - сказала Русинова.

Первым компонентом вакцины "Гам-ковид-вак" привиты 1 550 человек, оба компонента введены 335 жителям. "Ежедневно вакцинируются 250-300 человек", - добавила замминистра.

В 11 пунктах вакцинации организована электронная запись через личный кабинет на zdrav29.ru и на портале госуслуг, в остальные можно записаться при обращении в регистратуру. С использованием сервиса электронной регистратуры портала zdrav29.ru на вакцинацию записались 824 человека.

В регион поставлено 6 542 дозы вакцины, в ближайшие дни ожидается поставка 10 тыс. доз, в течение следующей недели - еще около 20 тыс. доз.

С начала пандемии в Архангельской области выявлено 49 297 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки - 253 случая, больше всего заболевших в Северодвинске. В настоящее время 4 464 человека проходят лечение от COVID-19, 44 721 поправился и выписан, в регионе зарегистрировано 580 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. В Архангельской области введена самоизоляция для людей старше 65 лет, действует обязательный масочный режим при посещении торговых центров, магазинов, мест оказания услуг, а также в общественном транспорте. Наполняемость залов театров и кинотеатров не должна превышать 50%. Несовершеннолетним запрещено посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей.