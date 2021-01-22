Учреждения дополнительного образования Петербурга возобновят работу 23 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Работа учреждений дополнительного образования Петербурга, приостановленная в декабре из-за пандемии, возобновится 23 января, об этом сообщила в пятницу на своей странице во "ВКонтакте" вице-губернатор города Ирина Потехина.

"У нас хорошие новости! С завтрашнего дня в городе работают все - без исключения - учреждения дополнительного образования. Наверное, не было в последние два месяца более животрепещущей темы - как для детей, так и для родителей", - написала Потехина.

Очные занятия в организациях дополнительного образования Петербурга были приостановлены 14 декабря в рамках ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. В дальнейшем действие постановления было продлено до 31 января.

По последним данным, в Петербурге выявили 313 608 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 202 307 человек, умерли 9 181. За последние сутки в городе выявили 3 104 случая заражения.