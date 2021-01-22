Суд в Москве оштрафовал сотрудницу ФБК Соболь на 250 тыс. руб. за нарушение правил митинга

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы оштрафовал на 250 тыс. рублей сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь за нарушение правил организации либо проведения митинга. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Соболь виновной по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (Повторная организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) и назначил ей наказание в виде штрафа в 250 тыс. рублей", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали бывшего кандидата в Мосгордуму, сотрудницу ФБК Любовь Соболь из-за призывов выйти на несанкционированную акцию.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили ТАСС, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности. Также внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. В Генпрокуратуре отметили, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

В новость внесена правка (17:21 мск) - передается с уточнением суммы штрафа