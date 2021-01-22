Собянин назвал недопустимым проведение незаконных акций 23 января и вовлечение в них детей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин считает недопустимым проведение 23 января незаконных акций и вовлечение в них несовершеннолетних. Об этом он заявил в пятницу в эфире телеканала "Москва-24" .

"На 23 января распространяются призывы к незаконной массовой акции. Считаю ее проведение недопустимым. И еще более недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту акцию несовершеннолетних. Очень прошу родителей обратить на это внимание и не подвергать детей риску в угоду провокаторам", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок в городе. "Я обращаюсь и к организаторам, и к тем, кто планирует участие в незаконном митинге: воздержитесь от участия в нем", - добавил он.

Говоря о ситуации с коронавирусом в Москве, Собянин отметил, что она внушает "осторожный оптимизм" и власти с пониманием определенных рисков отменили дистанционное обучение школьников и увеличили до 50% максимальную заполняемость театров и кинозалов. Он выразил надежду, что в столице получится сохранить тренд на улучшение эпидемиологической ситуации и как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

"Должен сказать, что риски остаются крайне серьезными. Мы же видим, как драматически развивается ситуация в европейских странах. Устанавливается комендантский час, вводятся жесткие ограничения, больницы переполнены тяжелобольными людьми. В этих условиях мы, конечно, должны строго соблюдать требования санитарных врачей и минимальные, но необходимые ограничения, которые введены в городе. Это очень важно. Важно для того, чтобы мы могли как можно скорее победить пандемию", - подчеркнул мэр.

Ранее сторонники Алексея Навального распространили в интернете призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. В Генпрокуратуре сообщили, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - на привлечение виновных лиц к административной ответственности.