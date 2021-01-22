В Калмыкии прокуратура проверит информацию о жестоком обращении с животными

ЭЛИСТА, 22 января. /ТАСС/. Прокуратура Калмыкии начала проверку по обращению активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) о случаях жестокого обращения с собаками в Элисте. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.



"Прокуратура республики организовала проверку информации, размещенной на сайте ОНФ, в которой сообщается о случаях жестокого обращения с собаками в Элисте. Животные якобы находятся в "несанкционированном питомнике". Надзорное ведомством также приняло к рассмотрению официальное обращение от организации. Планируют проверить соблюдение требований федерального законодательства, в том числе об ответственном обращении с животными", - говорится в сообщении.



Поводом для запроса ОНФ послужило сообщение от элистинцев о том, что в одном из частных домов в городе в тесном темном помещении без воды и корма содержатся несколько десятков собак. Как сообщается на сайте ОНФ, активисты организации выехали на место инциндента и подтвердили ситуацию. Рядом с так называемым питомником проживает многодетная семья с малолетними детьми. По словам местных жителей, они неоднократно обращались за помощью в соответствующие инстанции.



"Несанкционированный питомник в народе прозвали концлагерем для собак. От чувства голода они грызут друг друга, страшный вой и зловонный запах разносится по всей округе. После того как туда привозят новых животных, прежних выживших питомцев отпускают на свободу. Но они настолько уже обозлены на мир, что ведут себя как волки, нападая на людей агрессивной стаей. Мы боимся выходить на улицу", - приводит пресс-служба регионального отделения ОНФ слова представителя инициативной группы Татьяны Ланциновой.



Официальное письмо с просьбой разобраться в ситуации, а также озвучить сроки строительства питомника для животных в Элисте активисты ОНФ, помимо прокуратуры, направили в региональное управление ветеринарии.