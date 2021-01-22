Губернатор Ульяновской области выздоровел после коронавируса

УЛЬЯНОВСК, 22 января. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, вылечившийся от коронавируса, в пятницу вышел на работу в правительство в очном формате после почти месяца удаленки, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

О том, что у губернатора подтвержден коронавирус, стало известно 25 декабря, 28 декабря Морозова доставили в центральную городскую клиническую больницу Ульяновска. Врачи выписали главу региона 11 января, после чего он продолжал лечение дома.

"Сегодня Сергей Морозов после полного выздоровления провел несколько совещаний в правительстве на тему борьбы с распространением коронавируса. Ранее губернатор Ульяновской области работал в дистанционном формате, проводил совещания в режиме онлайн, а также заслушивал отчеты министров по телефону", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что глава региона также утвердил свой график работы на следующую неделю. "В понедельник Сергей Иванович в очном формате проведет традиционное аппаратное совещание с членами правительства. В планах также посещение нескольких лечебных учреждений Ульяновска", - добавила собеседница агентства.

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области выявлено 41 813 случаев коронавируса, выздоровели 38 962 человека, умерли 560 пациентов с подтвержденной инфекцией.