Нехватка препаратов и спор о "паспортах вакцинации". В России идет массовая вакцинация

На этой неделе развернулась серьезная дискуссия вокруг идеи выдавать сделавшим прививку от коронавируса так называемые иммунные паспорта. В числе сторонников инициативы - уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Массовая вакцинация от коронавируса по всей России идет уже пятый день. На старте она столкнулась с некоторыми проблемами, которые, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, обусловлены размерами страны и тем, что производство вакцин пока набирает обороты. Процесс отладят в ближайшее время, заверил он.

Есть и противники: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что "никакие "ковидные паспорта" не нужны", а председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что вопрос их введения не стоит на повестке нижней палаты. По его словам, говоря о необходимости подобных документов, Морозов высказывал личное мнение, "должен был бы учесть мнение коллег, экспертов".

В Кремле отметили, что эта тема обсуждается "в рамках экспертной дискуссии" и пока нет ни единой точки зрения, ни какого-либо дедлайна для принятия решения.

Проблемы логистики

На этой неделе массовую вакцинацию на Урале приостановили из-за нехватки препарата. В частности, в Ханты-Мансийском автономном округе он закончился в среду.

Комментируя соответствующие сообщения, в Минздраве России сообщили, что уже до конца января уральские регионы получат почти 300 тыс. двухкомпонентных доз вакцины "Спутник V". Больше трети - свыше 110 тыс. доз - поступят в Свердловскую область, занимающую пятое место в стране по числу заболевших.

В Иркутской области (десятое место) из-за отсутствия препарата массовая вакцинация не началась до сих пор. Первую большую партию - свыше 40 тыс. доз - там ждут в первой декаде февраля.

Помочь в решении проблем логистики должно выданное Минздравом разрешение хранить вакцину "Спутник V" - основной препарат, используемый для вакцинации в России, - при температуре от 2 до 8 градусов тепла. До этого ее нужно было держать в специальных холодильниках, внутри которых поддерживается температура не выше 18 градусов ниже нуля.

Вакцинация на выезде

В Москве и Подмосковье на этой неделе открылось сразу несколько выездных прививочных пунктов. Так, пройти вакцинацию можно прямо в ГУМе на Красной площади или театре "Геликон-опера", например, в антракте. Подмосковные власти в четверг запустили программу вакцинации на предприятиях региона.

В Москве в сутки прививают около 10 тыс. человек, а в Подмосковье, по словам губернатора Андрея Воробьева, - примерно 4-5 тыс. В общей сложности в столице уже получили вакцину более 220 тыс. жителей, в области - приблизительно 40 тыс.

Заметно медленнее идет вакцинация в Санкт-Петербурге: с понедельника там привили примерно 8 тыс. человек.

Ситуация в регионах

С началом массовой вакцинации процесс ускорился даже в самых отдаленных точках страны. Если к понедельнику на Сахалине привились порядка 2 тыс. человек, то к пятнице - уже почти 4,6 тыс. Регион, по словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, вошел в число тех, где подали больше всего заявок на прививку через портал госуслуг. В список попали также Калининградская и Мурманская области, Калмыкия и Ненецкий автономный округ.

В Якутию поступило уже более 27 тыс. доз вакцины, и уже сейчас в республике могут прививать до 1 250 человек в сутки. В перспективе власти готовы довести пропускную способность прививочных пунктов до 3 тыс. в день.

В Туве, куда по состоянию на четверг поставили чуть более 2,8 тыс. доз препарата, до конца зимы ждут еще порядка 12,5 тыс. Это позволит привить почти 5% всего населения республики, притом что вакцинацию пока не проводят несовершеннолетним и не рекомендуют переболевшим, которые также составляют немногим меньше 5% жителей.

Планы на февраль

Многие регионы ждут действительно крупных партий вакцины уже в феврале. Например, Ставропольский край, который занимает первое место на Северном Кавказе по числу заболевших, до конца января получит в общей сложности 21 тыс. доз "Спутника V", а в следующем месяце - уже 70 тыс. В соседней Кабардино-Балкарии объем поставок возрастет в десять раз - с 2,8 тыс. до 28 тыс. доз препарата.

В Приамурье до конца зимы ждут в общей сложности почти 48 тыс. доз вакцины, большая часть которых - около 33,5 тыс. - прибудет уже в феврале. В соседнем Хабаровском крае, который пока получил 25 тыс. доз, рассчитывают в следующем месяце еще на 56 тыс.