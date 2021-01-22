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Губернатор Рязанской области сделал прививку от коронавируса

Вакцинацию также прошел региональный министр здравоохранения Андрей Прилуцкий

ТАСС, 22 января. Губернатор Рязанской области Николай Любимов сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщается в пятницу на сайте правительства региона.

Он прошел вакцинацию в городской поликлинике №2" ГБУ РО "Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко".

Вместе с главой региона вакцинацию прошел министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий. Как уточнили в правительстве, сейчас в пункте в областной больнице им. Семашко привиты 150 человек.

"Мы обязательно об этом будет говорить, чтобы рязанцы видели, что прививка - это не страшно, а очень важно и необходимо для того, чтобы защитить себя и своих близких. Статистически в регионе сейчас ежедневно прививают порядка 120 человек. Процесс организован понятно и логично. Думаю, что уже в понедельник, 25 января, мы должны выйти на количество 500 человек в день. А через неделю постараемся увеличить до тысячи", - приводятся в сообщении слова Любимова.

По данным главы региона, сегодня в наличии в Рязанской области около 15 тыс. доз вакцины. В ближайшее время в регион поступит еще 45 тыс. доз.

Сейчас в регионе открыто 11 пунктов вакцинации, с 25 января их число увеличат до 33. Кроме того, будут запущены мобильные пункты, которые в первую очередь отправятся в населенные пункты, где нет поликлиник и больниц.

Теги
РоссияРязанская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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