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На портале Госуслуг можно будет записаться в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19

Граждане смогут воспользоваться услугой при отсутствии свободных мест в выбранной ими медицинской организации

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Минцифры РФ планирует запустить на портале Госуслуг возможность записаться в лист ожидания для вакцинации от коронавируса при отсутствии свободных слотов на запись в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры со ссылкой на замглавы министерства Олега Качанова.

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"Мы обеспечиваем мониторинг работоспособности сервиса записи на вакцинацию, изучаем реакцию и опыт пользователей. Планируем в ближайшее время оптимизировать услугу с точки зрения удобства выбора свободных мест на вакцинацию и записи в лист ожидания при отсутствии доступных мест в выбранной медорганизации", - отметил Качанов.

18 января в регионах стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 через портал Госуслуг в тестовом режиме. С 31 января записаться на вакцинацию через Госуслуги сможет любой желающий.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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