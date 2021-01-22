Новый полигон ТКО в Кировской области начнет принимать отходы из трех районов с 2022 года

КИРОВ, 22 января. /ТАСС/. Строительство нового полигона твердых бытовых отходов началось в Шабалинском районе Кировской области. Полигон начнет принимать отходы из трех районов региона в 2022 году, сообщается в пятницу на сайте правительства области.

Как пояснили ТАСС в министерстве охраны окружающей среды региона, новый полигон позволит снять нагрузку с полигона в деревне Антипичи Орловского района, куда ежегодно вывозят более 13 тыс. тонн отходов с территорий Свечинского, Шабалинского, Даровского и Котельничского районов.

"В Шабалинском районе начинаются работы по строительству нового современного полигона. Строительство полигона планируется завершить в 2021 году, а с 2022 года полигон сможет принимать твердые коммунальные отходы, образующиеся в Свечинском, Шабалинском, Даровском, Котельничском районах и г. Котельниче", - говорится в сообщении.

По данным правительства области, строительством полигона вместимостью 146,2 тыс. тонн займется АО "Вятские автомобильные дороги", общий объем инвестиций - около 140 млн рублей. "Масса образования отходов на территории Кировской области с учетом новых нормативов накопления ТКО составит 284,6 тыс. тонн в год. Таким образом, процент поступающих отходов на данный полигон составит около 4,6%", - уточнили ТАСС в министерстве охраны окружающей среды.

На полигоне в Шабалинском районе власти рассчитывают построить в 2024 году мусоросортировочную станцию, это позволит сократить объем полигонного размещения отходов.

Ранее в министерстве охраны окружающей среды региона сообщали, что в 2021 году Росприроднадзор оценит остаточные мощности всех полигонов на территории области. Всего в регионе действуют 19 полигонов.