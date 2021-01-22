Суд отказался вернуть прокурору дело Майкла Калви

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в пятницу отказал в возврате прокурору дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Панченко.

"Защитой в ходе предварительных слушаний было заявлено ходатайство о возвращении дела прокурору для устранения нарушений, в удовлетворении этого ходатайства суд отказал", - сообщил собеседник агентства.

Мещанский суд Москвы 2 февраля начнет рассмотрение по существу уголовного дела Калви, обвиняемого в растрате 2,5 млрд рублей, сообщили представители его защиты. "Мещанский суд назначил рассмотрение дела в отношении Майкла Калви на 2 февраля", - сказали они.

На предстоящем заседании прокурор огласит обвинительное заключение по делу, а подсудимые смогут официально заявить о своем отношении к предъявленному обвинению. После вступительной процедуры суд начнет исследование доказательств.

Согласно постановлению суда, все обвиняемые находятся под запретом определенных действий до 4 апреля. Также суд оставил под арестом имущество подсудимых.

Мошенничество или растрата

При задержании Калви и других фигурантов им вменялась статья о мошенничестве и время совершения преступления определялось 2017 годом. Спустя год расследования обвинение было переквалифицировано на статью "Растрата" и отнесено к 2015 году. В первом обвинении речь шла об операции по переуступке акций компании IFTG "Первым коллекторским бюро" банку "Восточный" взамен выплаты кредита на 2,5 млрд рублей. По первоначальной позиции следствия, акции IFTG были завышены с 600 тыс. рублей до 2,5 млрд рублей. Защита оспаривала завышение цены акций, приводя данные международных оценок компании.

Следствие после года расследования отказалось от своей первоначальной позиции и перенесла обвинение на выдачу самого кредита в 2015 году, квалифицировав его как растрату. По мнению защиты, перенос события преступления на 2015 год лишает статуса потерпевшего Шерзода Юсупова.

Корпоративный спор

Уголовное дело сопровождалось корпоративным спором между юридическими лицами, представляющими банкира Артема Аветисяна, и фондом Baring Vostok. Калви неоднократно заявлял в судах, что уголовное дело может быть инспирировано Аветисяном для решения корпоративных задач.

Накануне передачи уголовного дела в суд в корпоративном споре было заключено мировое соглашение. Банк "Восточный" получил от "Первого коллекторского бюро" выплату кредита в 2,5 млрд рублей.