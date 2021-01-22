Скорая помощь в Кировской области получила 20 новых реанимобилей

КИРОВ, 22 января. /ТАСС/. Служба скорой медицинской помощи Кировской области получила 20 новых реанимобилей, они помогут оперативно отрабатывать вызовы в период пандемии в отдаленных населенных пунктах региона. Об этом сообщил в пятницу журналистам первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов в ходе рабочей поездки в регион руководителя Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака.

"[Единая служба скорой медицинской помощи Кировской области получила] 20 оснащенных автомобилей класса "С" - реанимобилей. Они готовы включиться в работу", - сказал Курдюмов.

По словам первого зампреда, автомобили, оснащенные дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами искусственной вентиляции легких, ингаляторами, пульсоксиметрами, реанимационными наборами и другим медицинским оборудованием, будут работать как в областном центре, так и в отдаленных районах области. "Учитывая, что Кировская область огромная по территории, эти машины дадут возможность эффективно оказывать медицинскую помощь жителям региона", - прокомментировал депутат Госдумы РФ Рахим Азимов.

В прошлом году, по словам Курдюмова, регион уже получил 78 машин скорой медицинской помощи класса "В" и "С" и 20 автомобилей для оказания первичной медико-санитарной помощи. Как уточнил Денис Пак, за пять лет область получила более 200 автомобилей. "Программы будут продолжены", - отметил Пак.

Всего до 2025 года в соответствии с региональной программой модернизации первичного звена здравоохранения власти планируют приобрести 355 автомобилей. Также планируется направить более 6 млрд рублей на строительство 213 новых объектов здравоохранения, 208 из которых заменят действующие фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и поликлиники. Кроме того, еще 92 объекта будут капитально отремонтированы.