Эксперт Роспотребнадзора: перенесшие коронавирус могут не вакцинироваться до осени

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Люди, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, могут не вакцинироваться до осени 2021 года. Об этом заявил в пятницу заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Перенесшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию минимум до осени. Абсолютно точно", - сказал он в эфире телеканала "Доктор".

Он также сообщил, что четких противопоказаний для вакцинации против нового коронавируса пациентов с гепатитом С нет, прививку можно сделать в стадии ремиссии заболевания. "В настоящий момент четких противопоказаний нет, но многое, наверное, определятся вирусной нагрузкой и стадией того же гепатита. Мы знаем, что в ситуации клинической ремиссии он может получить вакцину", - сказал Горелов.

Помимо этого, эксперт рассказал, что "британский" штамм коронавируса принципиально не отличается от "уханьского" и других. "Британский" штамм принципиально не отличается от того "уханьского" штамма или тех штаммов, которые циркулировали. Потому что даже одного процента изменения в геноме не произошло", - отметил он.