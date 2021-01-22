Запись на вакцинацию от COVID-19 в Петербурге будет открыта на портале госуслуг с февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Запись на вакцинацию от коронавируса через портал государственных услуг в Санкт-Петербурге будет доступна с 1 февраля, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"С 1 февраля петербуржцы смогут записаться на вакцинацию через портал государственных услуг в Санкт-Петербурге. Для этого на сайте будет создана специальная форма. Кроме того, с 1 февраля в Петербурге планируется проводить запись на вакцинацию через Единую информационно-справочную службу "122". При помощи службы граждане смогут не только записаться на прививку, но и проконсультироваться по всем вопросам, связанным с вакцинацией", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сейчас записаться на вакцинацию можно на портале "Здоровье петербуржца", где имеется специальный раздел, а также при обращении непосредственно в регистратуру поликлиники.

"Нужно максимально задействовать все возможные способы записи - и телефон, и интернет. Это позволит развести потоки желающих привиться и быстро провести иммунизацию горожан, в том числе пожилых людей. Так мы сможем избежать излишней нагрузки на поликлиники", - привела пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

В Санкт-Петербурге во всех районах города открыто 70 прививочных пунктов, до 1 февраля начнут работу еще 30 пунктов. Всего, по данным городской администрации, в Петербурге привито 30 159 человек, из них 5 367 - полностью. Всего в город поступило 105 352 комплекта доз вакцины.