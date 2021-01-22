Власти Швейцарии сообщили о смерти пяти человек после прививки от коронавируса

ЖЕНЕВА, 22 января. /ТАСС/. Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic получило 42 уведомления о возможных побочных явлениях после вакцинации от коронавируса, причем в пяти случаях речь идет о смерти пациентов. Эта информация изучается, говорится в опубликованном в пятницу сообщении.

"По состоянию на 21 января Swissmedic получило в общей сложности 42 заявления о предположительно нежелательных эффектах первых прививок вакцин от COVID-19, разрешенных в Швейцарии", - говорится в сообщении. Большинство этих уведомлений (26, или 62%) касаются "легких реакций, о которых сообщалось во время клинических испытаний". К "серьезным" относятся остальные 16 случаев (32%), пять из которых "имеют отношение к развитию ситуации с летальным исходом".

В этих пяти случаях речь идет о смерти пациентов в возрасте от 84 до 92 лет. Согласно имеющимся сейчас у Swissmedic данным, "они скончались от патологий, которые часто встречаются в этой возрастной группе". "Хотя имела место близость по времени между введением вакцины и смертью, невозможно конкретно ни в одном из этих случаев подозревать, что причиной смерти стала вакцинация", - констатировали в агентстве.

В конце декабря 2020 года сообщалось, что в доме престарелых в Люцерне через несколько дней после вакцинации скончался 91-летний пациент. Swissmedic пришло тогда к выводу, что отсутствие связи между вакцинацией и летальным исходом является "весьма вероятным". "Полные данные, которые имеются на настоящее время, указывают на имевшиеся болезни как причину смерти пациента, и именно это было записано в свидетельстве о смерти", - констатировало агентство.

Швейцария переживает с конца июня 2020 года вторую волну заболеваемости коронавирусом - всего заразились 509 279 человек и 8 345 из них умерли. С 23 декабря 2020 года в стране проводится вакцинация населения. Разрешено применение двух вакцин - производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской компании Moderna. В страну уже доставлено около 500 тыс. доз вакцины, прививку сделали почти 170 тыс. человек. Население Швейцарии составляет более 8,6 млн человек.