Эксперт: вакцинация от коронавируса не повлияет на репродуктивную функцию у женщин

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса не повлияет на репродуктивную функцию женщин. При этом не менее трех месяцев после перенесения коронавирусной инфекции нежелательна беременность или донорство спермы. Об этом сообщил в пятницу заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Вот как раз те, которые поставят вакцину, смогут рожать, а те, которые не поставили, вопрос до настоящего момента полностью не решен, но вместе с тем мы знаем, что в настоящий момент во всех мировых рекомендациях говорят о том, что после перенесенной коронавирусной инфекции минимум три месяца нельзя быть донором спермы и нежелательна беременность. Если она даже наступит, то нужно как-то планировать эту ситуацию, потому что процесс действительно есть", - сказал он в эфире телеканала "Доктор".

Ранее главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян заявила, что планировать беременность стоит через 2-3 месяца после вакцинации от коронавируса.