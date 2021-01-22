Эксперт Роспотребнадзора рассказал, когда появляются антитела после вакцинации от COVID-19

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Иммунитет после вакцинации против новой коронавирусной инфекции вырабатывается у человека не ранее чем через 32-45 дней, максимум - через 56 дней. Об этом сообщил в пятницу заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Мы знаем, что не ранее чем через 32-45 дней [вырабатываются антитела], а максимальное количество через четыре инкубационных периода - 56 дней - вырабатывается, когда мы адекватно можем с вами дышать свободной грудью. Но это не значит, что мы прекращаем носить маски", - сказал он в эфире телеканала "Доктор".

Горелов также отметил, что человеку не стоит переживать, если он по какой-то причине пропустил дату второй прививки. "Это, на самом деле, не критично, и сейчас уже есть в мире данные о том, что некоторые страны используют вакцинацию через шесть недель, поэтому я думаю, что в этом интервале можно выбрать промежуток. На самом деле, мы уже знаем, что классика жанра - 30-45 дней между вакцинациями - это приемлемые сроки", - рассказал эксперт.

Тест на антитела к коронавирусу следует сдавать перед вакцинацией, чтобы избежать антигенной перегрузки организма, если инфекция была перенесена бессимптомно, считает Горелов.

"По сути, это обязательный тест [на антитела], потому что мы знаем, что коронавирусная инфекция протекает и в бессимптомной форме. Если вы встретились с коронавирусной инфекцией и перенесли ее в бессимптомной форме, когда иммунная система среагировала адекватно, зачем вам бустировать иммунитет? Да, прививка будет нелишней, но вместе с тем ответ на то, как вы реагируете на эту инфекцию, уже стал очевидным", - сказал он. Горелов отметил, что предварительное тестирование поможет обезопасить человека от антигенной перегрузки организма.

Ложноотрицательные результаты

По словам Горелова, наиболее часто ложноотрицательные результаты на коронавирус показывают экспресс-тест-системы.

"Тест-системы все абсолютно разные, ключевыми аспектами являются чувствительность и специфичность тест-систем. Если вы выбираете тест-систему со специфичностью выше 92%, ошибки быть не может. Наиболее часто ложноотрицательные результаты бывают при использовании так называемых экспресс-тест-систем, когда вам результат нужен через 15-20 минут. Здесь 50 на 50 абсолютно точная составляющая", - сказал он.