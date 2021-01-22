Роспотребнадзор: массовые акции в Москве могут привести к росту заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Специалисты предупредили, что массовые акции в Москве могут привести к резкому росту заболеваемости коронавирусом через 10-12 дней. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева в эфире телеканала "Россия-24".

"Массовая акция, которая анонсируется, это достаточно длительное мероприятие, на котором люди эмоционируют, разговаривают. Именно это массовое мероприятие может привести к тому, что через 10-12 дней мы снова увидим резкий подъем заболеваемости в городе, который опять будет вынуждать нас вводить те ограничительные меры, от которых мы только ушли", - сказала Андреева.

По ее словам, на сегодняшний день власти стараются, чтобы "их услышали", потому что стабилизация ситуации по коронавирусу является результатом тяжелой работы большого количества людей.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили ТАСС, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - на привлечение виновных лиц к административной ответственности. В Генпрокуратуре отметили, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.