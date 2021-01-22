Тюменская область начала массовую вакцинацию от коронавируса

ТЮМЕНЬ, 22 января. /ТАСС/. Массовая вакцинация от коронавируса началась в Тюменской области, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице в Instagram .

"В Тюменскую область поступило 10 тыс. доз вакцины от коронавируса. До конца января мы ожидаем еще 17 тыс., а в феврале - 47 тыс. доз. Это значительные цифры, и мы можем перейти от вакцинации групп повышенного риска к массовой вакцинации от COVID-19", - сказал он.

Губернатор добавил, что поставки будут продолжаться, и в ближайшие месяцы привиться смогут все желающие. Для этого в Тюменской области работают 34 пункта вакцинации, "при необходимости откроем еще", - уточнил Моор.

Как пояснили ТАСС в региональном оперативной штабе, все желающие могут записываться на вакцинацию через "Госуслуги" и по телефону горячей линии. "Инициативно поликлиниками приглашаются группы приоритета, которые были определены ранее. И те, кто в силу возраста или других особенностей не сможет самостоятельно записаться через "Госуслуги" - их также активно будут приглашать специалисты поликлиник", - добавили там.

По данным оперштаба, на 19 января в регион поступило 5 542 дозы вакцины от коронавируса "Спутник V". Из них вакцинировано 4 656 человек. Оба этапа вакцинации прошли 869 жителей региона.

В Тюменской области наблюдается условная стабилизация по количеству заболевших. В регионе действует масочный режим, по 28 февраля введена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Работа заведений общепита и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в период с 23:00 до 06:00 запрещены. Режим повышенной готовности продлен до 28 февраля. По данным оперативного штаба, на 22 января 2021 года общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 26 876, выздоровели 25 257, умерли 235 пациентов.