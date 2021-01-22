"ВКонтакте" заблокировала группы, призывающие к участию в митингах

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Соцсеть "ВКонтакте" заблокировала по требованию Роскомнадзора информацию на своем ресурсе, призывающую, по мнению ведомства, несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях.

"Информация была заблокирована на основании решения Генеральной прокуратуры и предписания Роскомнадзора", - сообщили в пресс-службе "ВКонтакте".

Как ранее сообщал Роскомнадзор, к утру пятницы, 22 января, социальная сеть TikTok удалила 38% информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия, от общего объема выявленной, "ВКонтакте" прекращено распространение 50% незаконной информации, в Instagram - 17%, YouTube прекратил распространение 50% выявленных призывов.

Согласно нормам закона, за подобные нарушения предусмотрены штрафы для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.