В арктическом поселке в Карелии, где замерз трубопровод, сняли режим ЧС

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 января. /ТАСС/. Режим ЧС в поселке Рабочеостровске Кемского района Карелии, где заморозка участка трубопровода привела к аварийному отключению воды, снят. Об этом в пятницу на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава администрации муниципалитета Дмитрий Петров.

"В связи с решением вопросов финансирования и проведения аварийно-восстановительных работ по восстановлению водоснабжения в поселке Рабочеостровск, на территории Рабочеостровского сельского поселения отменяется режим ЧС. Режим "повышенная готовность" сохраняется на территории Кемского района", - говорится в сообщении.

Как уточнил Петров, восстановить водоснабжение школы, детского дома и жилых домов планируется 25 января, для чего в поселке будет проложена резервная ветка. К сегодняшнему дню коммунальщикам удалось вернуть воду в пять домов.

Авария на трубопроводе из-за заморозки труб в Рабочеостровске произошла 10 января, 16 января в населенном пункте ввели режим ЧС. Аварийные отключения затронули часть жилищного фонда, в котором живут 98 человек, а также местную школу и центр помощи детям. На время отключений школьников перевели на дистанционное обучение, а воспитанников детского дома временно расселили по другим соцучреждениям. Власти региона выделили 2,4 млн рублей на монтаж временного трубопровода для восстановления подачи воды в поселке.