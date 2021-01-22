{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Биллу Гейтсу ввели первую дозу прививки от коронавируса

Основатель Microsoft поблагодарил ученых, медиков и участников испытаний
Билл Гейтс EPA-EFE/OMER MESSINGER
Описание
Билл Гейтс
© EPA-EFE/OMER MESSINGER

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Первая из двух доз вакцины от коронавируса была введена основателю корпорации Microsoft Биллу Гейтсу. Об этом он сообщил в пятницу в Twitter.

На эту тему
Нехватка препаратов и спор о "паспортах вакцинации". В России идет массовая вакцинация

"Одно из преимуществ 65-летнего возраста состоит в том, что я могу вакцинироваться от COVID-19. На этой неделе мне ввели первую дозу, и я чувствую себя отлично", - говорится в сообщении. Гейтс также поблагодарил ученых, медиков и участников испытаний, благодаря которым это стало возможным.

Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который располагает примерно $50 млрд. В число основных направлений работы организации входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. Через фонд были выделены уже сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.

Согласно последним оценкам агентства Bloomberg, состояние 64-летнего Гейтса превышает $123 млрд. Основанная им и Полом Алленом в 1975 году компания Microsoft является одним из крупнейших производителей программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в городе Редмонд (штат Вашингтон).

Теги
Гейтс, БиллПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В ВОЗ заявили, что пока не получили дополнительные данные о вакцине "Спутник V"
Как сообщили в организации, они необходимы для включения в список для использования в чрезвычайной ситуации
Читать полностью