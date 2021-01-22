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Пандемия COVID-19

В ВОЗ заявили, что пока не получили дополнительные данные о вакцине "Спутник V"

Как сообщили в организации, они необходимы для включения в список для использования в чрезвычайной ситуации

ЖЕНЕВА, 22 января. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не получила дополнительную информацию о российской вакцине "Спутник V", необходимую для включения в список для использования в чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила в пятницу на брифинге помощник генерального директора организации Марианджела Симао.

"Что касается вакцин китайских компании Sinovac Biotech и Sinopharm, то ВОЗ получила от них полные данные и может вынести свои заключения уже на следующей неделе", - отметила она. "Но пока мы не получили дополнительную информацию по вакцине "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, добавила Симао.

Теги
РоссияКитайПандемия COVID-19
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