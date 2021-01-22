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Пассажиры вернувшегося в Пулково самолета вылетели в Москву на резервном судне

Ранее сообщалось, что рейс совершил вынужденную посадку в аэропорту Петербурга из-за технической неисправности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Пассажиры самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Москву и вернувшегося в аэропорт Пулково, вылетели на резервном судне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Резервное судно вылетело в 21:12 с пассажирами на борту из Пулково", - говорится в сообщении.

Самолет авиакомпании "Россия", летевший в Москву, из-за технической неисправности вернулся в Пулково и совершил благополучную посадку в 19:11 по мск. На борту находились 124 пассажира и четыре члена экипажа.

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