Единственный горнолыжный курорт Кипра заявил о готовности к приему гостей с 1 февраля

НИКОСИЯ, 22 января. /ТАСС/. Администрация кипрского горнолыжного курорта Троодос готова к приему гостей с 1 февраля и рассчитывает на отмену на острове в следующем месяце жесткого карантинного режима. Об этом заявил в пятницу газете Phileleftheros управляющий этим курортом Ламброс Ламбру.

Он сказал, горнолыжная инфраструктура Троодоса была приведена в готовность к декабрю, однако погодные условия в виде отсутствия снега и последовавший за этим локдаун помешали планам зимнего отдыха жителей и гостей Кипра. Ламбру добавил, что в настоящий момент на вершине горы Олимпос снежный покров еще не столь велик, как требуется для катания, однако уже следующий снегопад должен, по его мнению, образовать уже удовлетворяющий лыжников снежный слой.

Издание отмечает, что управляющий курортом Троодос "также выразил надежду, что после 31 января санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит гостям приехать".

Троодос является единственным горнолыжным курортом Кипра. Небольшие трассы для любителей катания по снегу проложены на северных, затененных склонах горы Олимпос - высочайшей вершины Кипра, поднимающейся на 1 952 метра над уровнем моря.

Туризм вместе со сферой финансовых услуг и сельским хозяйством относится к самым важным отраслям экономики Кипра - острова, на котором, за исключением центров добычи медной руды, нет крупных индустриальных объектов. Даже зимой ряд приморских кипрских отелей продолжают свою работу, несмотря на не сезон и введенный на острове жесткий карантинный режим, поскольку у них остается право обслуживать гостей из-за рубежа, вернее из тех стран, откуда имеют право приезжать туристы.

Кто может приезжать сейчас

В реестре кипрского Минздрава все страны мира сейчас разделены на три категории: A, B и C. У граждан стран первой из этих категорий, каковых сейчас всего четыре - Австралия, Новая Зеландия, Сингапур и Таиланд, есть право приезжать на остров без сертификата, подтверждающего, что они не заражены коронавирусом. Граждане второй группы стран, куда всходят Германия, Греция, Исландия, Китай, включая Гонконг и Макао, Норвегия, Республика Корея, Руанда, Финляндия и Япония, должны иметь на руках результат отрицательного теста на наличие инфекции, который был сдан не позднее чем за трое суток до вылета на Кипр.

Все остальные страны, включая Россию, находятся в группе С, откуда на остров могут приезжать только отдельные категории лиц, в том числе сотрудники дипломатических представительств и кипрских миссий международных организаций, граждане Республики Кипр и обладатели видов на жительство на острове, а также члены их семей.

Они могут выбирать, где сдавать тест - у себя на родине опять же не позднее, чем за трое суток до вылета, или уже по прилете Кипр, но в отличие от жителей стран группы B, им придется провести как минимум две недели в самоизоляции. Последняя завершится по истечении 14 дней пребывания на карантине при условии, что тест на коронавирус, сданный на десятый день изоляции, покажет отрицательный результат.

Кто сможет приезжать с 1 марта

3 декабря 2020 года власти Республики Кипр внесли существенные послабления в действующую в условиях пандемии ограничительную систему допуска в страну зарубежных гостей, предоставив с 1 марта 2021 года "зеленый свет" для приезда с этого дня на остров в том числе и российских туристов.

Эта система предусматривает замену трех ныне существующих буквенных категорий стран на четыре цветовых: "зеленую", "оранжевую", "красную" и "серую". Жителям стран первых трех групп, в том числе и России, кипрские власти собираются разрешить приезжать на остров с 1 марта без условия проведения двух недель на карантине. Но россиянам, попавшим в "красную" категорию, необходимо будет для этого сдать два теста на коронавирус - как перед вылетом, так и по прилете на остров.

Введение локдауна вынудило кипрские власти отложить с 15 января по крайней мере до 1 февраля старт так называемого переходного этапа к новой системе классификации стран в зависимости от складывающейся в них эпидемической обстановки. Ранее кипрский Совмин постановил, что переходный этап предусматривает, что в это время страны, туристам из которых с 1 марта будет дозволено посещать Кипр, могут в течение этого предварительного полуторамесячного периода оказаться в любой из четырех категорий в зависимости от классификации кипрского Минздрава, который будет постоянно отслеживать складывающуюся в этих странах эпидемическую обстановку.

Выступая 20 января в эфире Кипрской телерадиовещательной корпорации, глава кипрского госкомитета по туризму Саввас Пердиос заявил, что планы реализации декабрьского постановления остаются в силе и что 1 марта Кипр откроет границы в общей сложности для 56 стран, от жителей которых не потребуется пребывание в карантине при наличии на руках отрицательных тестов на коронавирус. У россиян, как и граждан других стран "красной зоны" таковых должно быть два, сданных в стране вылета и в аэропорту прилета.

На данный момент визиты российских туристов на Кипр представляют собой лишь теоретическую возможность. Практическая реализация этих планов неизбежно потребует восстановления полноценного пассажирского авиасообщения между РФ и Кипром, которое, несмотря на выполнение рядом авиакомпаний грузопассажирских рейсов для отдельных категорий граждан, пока официально не возобновлялось.