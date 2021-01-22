AstraZeneca уведомила ЕС о сокращении на 60% поставок вакцины

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Британско-шведская компания AstraZeneca, не дожидаясь официальной сертификации своей вакцины на рынке ЕС, уведомила в пятницу вечером Еврокомиссию, что не сможет выполнить свои обязательства по контракту с Евросоюзом в первом квартале 2021 года, и урежет расчетные поставки более чем вдвое. Об этом сообщила в пятницу еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

"В ходе сегодняшнего заседания Комитета по здравоохранению со странами ЕС представители AstraZeneca объявили о предстоящих задержках поставок вакцины в первом квартале 2021 года, - написала она в Twitter. - Еврокомиссия и страны-члены выразили глубокое недовольство этим фактом, подчеркнув необходимость точного выполнения графика поставок, поскольку на его основании государства должны выполнять свои планы вакцинации. Еврокомиссия будет продолжать настаивать в отношениях с компанией AstraZeneca на необходимости повысить стабильность и предсказуемость поставок".

В свою очередь, источник агентства Reuters в институтах ЕС сообщил, что AstraZeneca объявила о сокращении поставок в ЕС в первом квартале на 60% - до 31 млн доз, тогда как контракт с Еврокомиссией по предзаказу вакцины этой компании предусматривал поставку в ЕС до конца марта 80 млн доз. Более того, компания не смогла не только дать гарантий, что недостаток доз будет компенсирован во втором квартале, но и вообще определить четкий график поставок на первое полугодие. AstraZeneca объясняет это производственными проблемами.

Ожидается, что вакцина от AstraZeneca будет сертифицирована в ЕС к началу февраля.

В январе компания Pfizer уже дважды объявляла о сокращении поставок своей вакцины в ЕС - в первый раз из-за недостатка производственных мощностей, во второй - из-за разрешения Европейского агентства по лекарственным препаратам извлекать из каждого флакона концентрированной вакцины Pfizer шесть доз вместо расчетных пяти. Это позволило американской компании немедленно сократить поставки концентрированной вакцины сразу на 16%, поскольку в ее контракте с Еврокомиссией оговаривается лишь количество доз, готовых к применению.