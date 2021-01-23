Адвоката Гильманова арестовали на пять суток в Москве

ТАСС, 23 января. Симоновский суд Москвы арестовал на пять суток за неповиновение сотрудникам полиции адвоката Мансура Гильманова, задержанного ранее в ОВД "Даниловский". Об этом ТАСС сообщил адвокат Гильманова Федор Сирош.

"Суд признал Гильманова виновным по статье 19.3 КоАП РФ за якобы неповиновение полицейским. Ему назначен административный арест сроком на пять суток", - сказал Сирош. Он подчеркнул, что обязательно обжалует арест своего коллеги.

Ранее представитель комиссии по защите профессиональных прав адвокатов Адвокатской палаты Подмосковья Татьяна Сустина написала заявление в отдел собственной безопасности полиции в связи с задержанием Гильманова.