Прокуратура и МВД предостерегли от участия в несогласованных массовых акциях

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Прокуратура и МВД предупредили об ответственности от участия в незаконных массовых акциях, намеченных сторонниками Алексея Навального на 23 января.

Как сообщили в Генпрокуратуре России, правоохранительные органы ориентированы на пресечение незаконных акций. Первый замглавы МВД Александр Горовой предупредил, что те, кто призывают к участию в подобных мероприятиях, будут привлечены к ответственности. Он отметил, что МВД готово обеспечить общественный порядок.

Ранее в интернете сторонники Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку. За призывы к участию в ней задержаны его соратники, в их числе Любовь Соболь, Кира Ярмыш и Георгий Албуров. Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, в целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий 28 лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона.

В прокуратуре напомнили, что как организация несогласованных массовых акций, так и участие в них влекут за собой установленную законодательством РФ ответственность. В московской полиции предупредили, что попытки провести незаконное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны его участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Полиция призвала граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в подобных акциях, и соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Предостережение получили и социальные сети, в которых распространялись призывы к участию в несогласованной акции, в том числе среди подростков. Роскомнадзор сообщил о привлечении к административной ответственности TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что организаторы несанкционированных акций намеренно подвергают участвующих в них детей опасности, используя в качестве живого щита для своих незаконных действий. Министерство просвещения России призвало родителей оградить своих детей от посещения несогласованных акций.

За участие в несанкционированной акции предусмотрена ответственность по ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), которая предусматривает штрафы от 10 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток. За повторное такое нарушение будет грозить штраф от 150 тыс. рублей или арест до 30 суток.