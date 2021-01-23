Медакадемия Франции рекомендовала пассажирам не разговаривать в транспорте по телефону

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Пассажирам метро и других видов транспорта Франции лучше воздержаться от разговоров, в том числе и по мобильному телефону, чтобы не усилить риск заражения коронавирусом. Об этом в пятницу вечером предупредила Медицинская академия страны.

Необходимость обязательно носить маску при пользовании общественным транспортом, где невозможно соблюдать социальное дистанцирование, "должна дополняться такой простой мерой предосторожности, как отказ от пользования мобильным телефоном. В целом лучше вообще воздержаться от разговоров", - указывается в заявлении.

Специалисты из академии не согласились с мнением министра здравоохранения Оливье Верана, заявившего в четверг, что за исключением хирургических все остальные виды масок, в особенности самодельные, не обеспечивают должного уровня защиты от коронавируса. "Такие меры могут быть обоснованы принципом предосторожности, однако не опираются на достаточные научные доказательства", - считают эксперты Медакадемии.

По их мнению, "подобные рекомендации властей, касающиеся выработавшихся привычек населения по защите от вируса, рискуют вызвать у людей недоумение, а также сомнения относительно верности официальных указаний". Академия также рекомендовала населению Франции "носить противовирусные маски даже в тех случаях, когда расстояние до ближайшего человека более 1 метра", не забывая защищать при этом как рот, так и нос.

В целом в условиях усиливающейся опасности распространения новых видов коронавируса эксперты академии считают, что "не следует изменять социальные нормы защиты от вируса и оставить их в том виде, в котором они были установлены и усовершенствованы в течение целого ряда прошедших месяцев".