В Чехию в ближайшие недели сократятся поставки вакцины Pfizer-BioNTech

ПРАГА, 23 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения Чехии Ян Блатный сообщил, что в ближайшие три недели в республику примерно на 20%, по сравнению с договорным объемом, уменьшатся поставки вакцины против коронавируса совместного производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Такое заявление политик сделал в пятницу после встречи с представителями фирм-производителей препарата.

"Чехия в предстоящие три недели получит вакцины компаний Pfizer и BioNTech примерно на одну пятую меньше [запланированного объема], - отметил он. - Договорное количество препарата должно быть нами дополучено до середины февраля, а затем поставки будут только расти".

Снижение поставок, по его словам, связано с оптимизацией оборудования на предприятиях компаний, происходящей в процессе выпуска вакцины. Эта проблема коснется всех европейских государств-получателей препарата.

В Чехии с апреля по июнь включительно ожидают получение ежемесячно по 900 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech. Еще сотни тысяч доз вакцины республика получит от других компаний-производителей. Блатный не сомневается, что Минздрав сможет обеспечить реализацию эффективного процесса вакцинации жителей страны.

Требования о покупке вакцины из РФ и КНР

Комментируя ситуация со сбоями в поставках вакцины Pfizer-BioNTech, руководители Коммунистической партии Чехии и Моравии, на поддержку которой в парламенте опирается правительство республики, заявили о необходимости отказаться от практики исключительного приобретения для жителей страны препаратов только из стран Запада. Власти, как подчеркивают они, должны начать переговоры о покупке российских и китайских вакцин.

"Мы выбрали плохую тактику при покупке вакцины. Если кто-то по идеологическим соображениям отказывается приобретать вакцину в РФ или КНР, то мне это кажется нелогичным [подходом к обеспечению процесса вакцинации], глупым и [подходом], направленным против [интересов] граждан Чехии", - сказал первый вице-спикер нижней палаты парламента Чехии, председатель компартии страны Войтех Филип.

В Чехии, население которой составляют 10,71 млн человек, вакцинация началась с 27 декабря прошлого года. Она является добровольной и бесплатной. Минздрав планирует, что к осени прививки получат все желающие. Поставлена задача, чтобы привитыми оказались не менее 75% взрослых жителей страны.

Ситуация с коронавирусом

Количество жертв эпидемии коронавируса в Чехии составило 15 130. В январе смертность от последствий вызываемого вирусом заболевания ежедневно составляла в среднем 150 человек. За минувшие сутки в стране было выявлено 7 435 новых случаев заражения. Общее число инфицированных достигло 924 847.

С 5 октября в Чехии восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал с 12 марта по 17 мая. На этот раз он введен до 14 февраля.